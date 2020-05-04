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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединяется вся страна

04.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Республиканская эстафета задумана специально к 75-й годовщине Великой Победы  с целью вовлечь каждого в сохранение памяти о павших воинах. О тех, кто подарил нам свободу. С утра во всех регионах страны проходят церемонии возложения венков. В знак особой скорби и благодарности вместо тысячи слов о героях войны молчат. К эстафете присоединилась и столица. У стелы "Минск - город-герой" собрались представители творческой интеллигенции: артисты, актеры, певцы, а также министр культуры Беларуси. Неслучайно акция памяти прошла именно в этом месте. Обелиск  создает единый ансамбль с Музеем истории Великой Отечественной. Ежегодно Родина-мать встречает парад.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканская эстафета задумана специально к 75-й годовщине Великой Победы  с целью вовлечь каждого в сохранение памяти о павших воинах. О тех, кто подарил нам...
 
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