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Куриное филе с яблоком и сельдереем

05.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 3 куриных филе,
  • 2 больших яблока,
  • 4 стебля сельдерея,
  • 50 граммов молотой овсянки,
  • 3 ст. л. сухой паприки,
  • 2 ст. л. сушеного базилика.
Филе режем небольшими кусочками, обжариваем на сильном огне до образования корочки.

Качественная грудка имеет легкий розовый оттенок и средний размер. Поверхность грудки не должна быть липкой и влажной, разрывы не допускаются. Консистенция - плотная и упругая.

Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сельдерей нарезаем на тонкие пластиночки.

Если взять за традицию добавлять даже небольшой кусочек сельдерея в свой ежедневный рацион, то можно не допустить развитие множества заболеваний, а также укрепить иммунную систему и избавиться от авитаминоза.

Яблоки и сельдерей обжариваем в течение 5 минут. Курицу укладываем в форму, солим, перчим, сверху выкладываем яблочно-сельдереевую  смесь. В отдельной посуде смешиваем паприку, базилик и молотую овсянку. Посыпаем этой смесью блюдо и отправляем в духовку на 20 минут. Подаем горячим.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем: 3 куриных филе, 2 больших яблока, 4 стебля сельдерея, 50 граммов молотой овсянки, 3 ст. л. сухой паприки, 2 ст. л. сушеного базилика. Филе режем...
 
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