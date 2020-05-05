Источник материала: БT

3 куриных филе,

2 больших яблока,

4 стебля сельдерея,

50 граммов молотой овсянки,

3 ст. л. сухой паприки,

2 ст. л. сушеного базилика.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куриное филе с яблоком и сельдереем Возьмем: 3 куриных филе, 2 больших яблока, 4 стебля сельдерея, 50 граммов молотой овсянки, 3 ст. л. сухой паприки, 2 ст. л. сушеного базилика. Филе режем...

Возьмем:Филе режем небольшими кусочками, обжариваем на сильном огне до образования корочки.Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сельдерей нарезаем на тонкие пластиночки.Яблоки и сельдерей обжариваем в течение 5 минут. Курицу укладываем в форму, солим, перчим, сверху выкладываем яблочно-сельдереевую смесь. В отдельной посуде смешиваем паприку, базилик и молотую овсянку. Посыпаем этой смесью блюдо и отправляем в духовку на 20 минут. Подаем горячим.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.