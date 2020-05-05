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Куриное филе с яблоком и сельдереем
05.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Качественная грудка имеет легкий розовый оттенок и средний размер. Поверхность грудки не должна быть липкой и влажной, разрывы не допускаются. Консистенция - плотная и упругая.
Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сельдерей нарезаем на тонкие пластиночки.
Если взять за традицию добавлять даже небольшой кусочек сельдерея в свой ежедневный рацион, то можно не допустить развитие множества заболеваний, а также укрепить иммунную систему и избавиться от авитаминоза.
Яблоки и сельдерей обжариваем в течение 5 минут. Курицу укладываем в форму, солим, перчим, сверху выкладываем яблочно-сельдереевую смесь. В отдельной посуде смешиваем паприку, базилик и молотую овсянку. Посыпаем этой смесью блюдо и отправляем в духовку на 20 минут. Подаем горячим.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 3 куриных филе, 2 больших яблока, 4 стебля сельдерея, 50 граммов молотой овсянки, 3 ст. л. сухой паприки, 2 ст. л. сушеного базилика. Филе режем...
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