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Более пяти промилле у каждого. Компания выпила на Радуницу - двое умерли от алкогольного отравления

05.05.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 29 апреля 45-летний мужчина позвонил в милицию и рассказал, что нашел во дворе дома и возле забора тела двух его знакомых без признаков жизни. Что произошло, выясняли следователи.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Днем 28 апреля компания из пяти мужчин — 45, 47, 60, 36 лет и 21 год — распивала спиртное в беседке во дворе дома в агрогородке Мошканы Сенненского района. Младший мужчина почувствовал себя плохо и уснул на траве. Еще двое из компании решили поехать домой на велосипедах, но уснули возле калитки за пределами двора. Одного из них хозяин дома смог перетащить во двор, а второй остался спать на обочине. Четвертый гость ушел спать в баню. Хозяин дома укрыл их и ушел в дом.

Около 5 утра его разбудила жена и сказала, чтобы он отправлял своих друзей по домам.

Мужчина вместе со своим 36-летним знакомым разбудили 21-летнего молодого человека — тому было плохо, он сейчас в больнице, с ним все нормально.

Рядом с ним лежал его знакомый - он был мертв. Приехавшая скорая нашла на улице еще одного мужчину, который также был мертв.

Предварительно установлено, что смерть двух мужчин наступила от алкогольного отравления этиловым спиртом. В крови у них обнаружено 5,8 и 5,2 промилле алкоголя.

 
 
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