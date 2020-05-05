Источник материала: Единство

"Новый стикерпак, разработанный в молодежной организации к юбилею Победы, включает визуализацию тематических изображений "С Днем Победы!", "9 мая", "75 лет", "Беларусь помнит", а также символ проекта "Цветы Великой Победы" - композицию, состоящую из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. Сохранить праздничные стикеры к себе в коллекцию и воспользоваться ими в эти праздничные дни может каждый", - рассказала Кристина Кечко.

Республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы" активно представлен на площадках молодежной организации в социальных сетях. "Оформить личный профиль праздничной бутоньеркой "Цветы Великой Победы" можно и в Instagram. Для этого необходимо зайти в официальный аккаунт союза молодежи и в режиме дополненной реальности добавить к своему селфи фильтр "Цветы Великой Победы". К слову, аккаунты БРСМ в соцсетях также украшены в стилистике молодежного проекта", - отметила координатор.

Проект БРСМ "Цветы Великой Победы" аккумулирует ряд молодежных патриотических инициатив и призван укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и отдать дань мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны.