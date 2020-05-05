ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рыбаков Пинщины предупредили о запрете на вылов сома с 19 мая

05.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>
Рыбаков Пинщины предупредили о запрете на вылов сома с 19 мая

Фото со страницы Вадима Чайки в соцсетях

В связи с нерестом сома обыкновенного устанавливается запрет на его лов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

– В рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрет на лов сома начинает действовать с 19 мая и продлится по 20 июня. В других областях Беларуси запрет будет установлен с 31 мая по 1 июля. Сом нерестится позже других рыб при прогреве воды до 18°С. Запрет на его лов в период нереста является одной из мер охраны этого, некогда краснокнижного, вида, – отметили в инспекции.

Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь тем самым биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны.

В Беларуси сом обитает во многих озерах и почти во всех реках. Наиболее многочислен он в крупных реках, в низовьях, а также в среднем их течении. Это реки: Припять, Горынь, Брезина, Сож, и, конечно же, Днепр. Сома по праву считают самой крупной рыбой в Беларуси. Это исключительно прожорливый хищник, в рацион которого входит рыба, лягушки, ракообразные, крупные улитки, также сом хватает грызунов, которые переплывают реку, водоплавающую птицу, и других подходящих ему по размеру животных.

– Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин (306 рублей). Кроме того, на них будет наложен административный штраф – до 50 базовых величин. А в случае, если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело, – подчеркнули в Пинской межрайинспекции

Лучше всего сом клюет летом, в самые теплые дни этой поры. С прогреванием воды, клев хороший и стабильный, а завершается он осенью, когда вода остывает.

Не сложно определить места обитания этой крупной рыбы. Это ямы и омуты, где берег подмыт, где водоем закоряжен, а берега рек крутые с обратным течением. На крупных реках встречается у плотин. Сом является оседлым хищником, он выбирает себе омут или яму, и оттуда отправляется на кормежку, постоянно возвращаясь в выбранное место. Бываю случаи, когда сом заплывет в устья небольших рек и там охотится на мальков рыб.

Для ловли сома лучшая приманка  — живцы, пиявки, лягушки. Есть много источников, где говорится, что приманкой для сома может быть печень животных, мясо, или даже печеные воробьи или хозяйственное мыло, эти приманки, может и работают, однако не надежно. Более надежная приманка  — крупный живец, он привлечет сома в любом водоеме. Не важно, какого размера живец, нужно только, чтобы он не был слишком мелким. Для ловли сома живец должен иметь оптимальный вес 100-200 граммов. А если вы хотите поймать трофейный экземпляр, то живец должен иметь до 800 граммов.

Сом  — донная рыба, поэтому для наживки нудно использовать рыб, которые обитают с ним на одном горизонте. Но голавлик и жерешок  — лучшие живцы для сома, ведь это рыбы поверхностные и они не затаиваются, постоянно движутся, и тем самым с большого расстояния привлекают сома.

Для ловли сома подойдут простейшие снасти. Донка — наилучший вариант. В качестве основной лески  — капроновый шнур. Поводок металлический использовать не обязательно, капроновый шнур не подведет, или же толстого диаметра леска. К тонкости снасти сом не чувствителен, и взяв наживку, он моментально заглатывает ее. Качественные и прочные крючки  — залог того, что сом надежно сядет на крючок. Очень интересно ловить сома, используя фидер с плетеной прочной леской.

Вечер до полуночи  — наилучшее время для ловли сома, когда заходит солнце  — хищник выходит на охоту.

В Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира добавили, что в Беларуси к вылову разрешен только сом, размер которого превышает 70 сантиметров, поэтому маленьких сомят необходимо отпускать.

 

ПИНСКАЯ  МЕЖРАЙОННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ОХРАНЫ  ЖИВОТНОГО  И  РАСТИТЕЛЬНОГО  МИРА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Инспекторы ГАИ в Пинске задержали мотоциклиста-бесправника (видео преследования)
Новости дня
Новости общества
 
Игорь Петришенко предложил включить в школьную программу посещение Хатыни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика