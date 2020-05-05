Рыбаков Пинщины предупредили о запрете на вылов сома с 19 мая

Источник материала: Полесская правда

В связи с нерестом сома обыкновенного устанавливается запрет на его лов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

– В рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрет на лов сома начинает действовать с 19 мая и продлится по 20 июня. В других областях Беларуси запрет будет установлен с 31 мая по 1 июля. Сом нерестится позже других рыб при прогреве воды до 18°С. Запрет на его лов в период нереста является одной из мер охраны этого, некогда краснокнижного, вида, – отметили в инспекции.

Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь тем самым биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны.

В Беларуси сом обитает во многих озерах и почти во всех реках. Наиболее многочислен он в крупных реках, в низовьях, а также в среднем их течении. Это реки: Припять, Горынь, Брезина, Сож, и, конечно же, Днепр. Сома по праву считают самой крупной рыбой в Беларуси. Это исключительно прожорливый хищник, в рацион которого входит рыба, лягушки, ракообразные, крупные улитки, также сом хватает грызунов, которые переплывают реку, водоплавающую птицу, и других подходящих ему по размеру животных.

– Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин (306 рублей). Кроме того, на них будет наложен административный штраф – до 50 базовых величин. А в случае, если ущерб от нелегальной рыбалки превысит 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело, – подчеркнули в Пинской межрайинспекции

Лучше всего сом клюет летом, в самые теплые дни этой поры. С прогреванием воды, клев хороший и стабильный, а завершается он осенью, когда вода остывает.

Не сложно определить места обитания этой крупной рыбы. Это ямы и омуты, где берег подмыт, где водоем закоряжен, а берега рек крутые с обратным течением. На крупных реках встречается у плотин. Сом является оседлым хищником, он выбирает себе омут или яму, и оттуда отправляется на кормежку, постоянно возвращаясь в выбранное место. Бываю случаи, когда сом заплывет в устья небольших рек и там охотится на мальков рыб.

Для ловли сома лучшая приманка — живцы, пиявки, лягушки. Есть много источников, где говорится, что приманкой для сома может быть печень животных, мясо, или даже печеные воробьи или хозяйственное мыло, эти приманки, может и работают, однако не надежно. Более надежная приманка — крупный живец, он привлечет сома в любом водоеме. Не важно, какого размера живец, нужно только, чтобы он не был слишком мелким. Для ловли сома живец должен иметь оптимальный вес 100-200 граммов. А если вы хотите поймать трофейный экземпляр, то живец должен иметь до 800 граммов.

Сом — донная рыба, поэтому для наживки нудно использовать рыб, которые обитают с ним на одном горизонте. Но голавлик и жерешок — лучшие живцы для сома, ведь это рыбы поверхностные и они не затаиваются, постоянно движутся, и тем самым с большого расстояния привлекают сома.

Для ловли сома подойдут простейшие снасти. Донка — наилучший вариант. В качестве основной лески — капроновый шнур. Поводок металлический использовать не обязательно, капроновый шнур не подведет, или же толстого диаметра леска. К тонкости снасти сом не чувствителен, и взяв наживку, он моментально заглатывает ее. Качественные и прочные крючки — залог того, что сом надежно сядет на крючок. Очень интересно ловить сома, используя фидер с плетеной прочной леской.

Вечер до полуночи — наилучшее время для ловли сома, когда заходит солнце — хищник выходит на охоту.

В Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира добавили, что в Беларуси к вылову разрешен только сом, размер которого превышает 70 сантиметров, поэтому маленьких сомят необходимо отпускать.

ПИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА