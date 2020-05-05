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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились в Гродно
05.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтдать дань уважения солдатам, освобождавшим город, пришли сотрудники медучреждений и простые жители. Воинское захоронение на улице Белуша - место уникальное, здесь покоятся солдаты Русской императорской армии, Войска польского и бойцы Красной армии, сотни жертв нацистских лагерей. Здесь же установлен мемориальный знак в честь защитников Гродно, которые погибли в первые дни войны в июне 41-го года.
Александр Суров, главврач клинической больницы № 4 г. Гродно: "Работа медицинских работников очень напряженная. На сегодняшний день мы боремся с таким инфекционным заболеванием, как COVID-19. И в свободную минуту я посчитал своей честью, для себя честью прийти и возложить эти цветы к памятнику воину-освободителю Гродненщины".
Анастасия Скоробогатая, жительница г. Гродно: "Мы благодарны, спасибо им за освобождение, за мирное небо. И несмотря на ту эпидситуацию, которая сегодня сложилась в мире, я думаю, что каждый примет участие в параде. Парад - это память и традиции. Кто-то дома у телевизоров, а кто-то придет к месту проведения мероприятий праздничных".
Марина Короза, жительница г. Гродно: "Мой прадед погиб на подступах к Берлину. Ожидаю, что страна с размахом и по достоинству отметит этот праздник. Будет парад, мы не имеем права забывать о таких событиях".
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Отдать дань уважения солдатам, освобождавшим город, пришли сотрудники медучреждений и простые жители. Воинское захоронение на улице Белуша - место уникальное,...
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