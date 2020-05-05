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В Институте овощеводства под Минском работают над созданием новых сортов

05.05.2020 17:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплая погода сейчас способствует активному агросезону. В Минской области высаживают овощи. В основном - капусту, морковь, лук. Причем хозяйства, в том числе и фермерские, предпочитают сорта белоруской селекции. Их разработкой занимаются исследователи Академии наук. 

На экспериментальных территориях под Минском выращивают и экзотические для нашей страны растения. Какие, узнала Александра Кавелич.

Теплолюбивое растение здесь поселилось недавно. Однако Анатолий Якимович поставил перед собой новую профессиональную цель - создать первый белорусский сорт цветной капусты. А за свою научную деятельность исследователь уже разработал около 10-ти разновидностей белокочанной. Сейчас они самые востребованные в хозяйствах страны. 

Дыни и арбузы, баклажаны, томаты… На этих площадках под Минском ежегодно выращивают более сотни разных видов овощей, в первую очередь, чтобы разработать технологии агропроизводства. Именно эти рекомендации помогают хозяйствам получать высокий урожай. 

Каждый кусок земли - настоящая исследовательская площадка. Специалисты изучают, как ведут себя нетипичные для нашего климата растения, новые сорта овощей. Кстати, выводят их тут же, в соседних лабораториях.На создание каждого иногда уходит более 10 лет. 

Андрей Чайковский, директор Института огородничества НАН Беларуси: "Наши сотрудники постоянно следят за изменяющимися условиями, чтобы совершенствовать технологии. При этом новые сорта также постоянно появляются. Например, в этом году наша новинка - это лук порей… продолжаются испытания. Надеемся, что через два года он будет запущен в промышленное производство". 

Результаты продолжительной работы скоро появятся на полях Минской области. В этом фермерском хозяйстве, под Смолевичами, ежегодно выбирают именно сорта белоруской селекции. Высадка овощей и корнеплодов сейчас идет особенно активно.

А в конце мая здесь начнут высаживать арбузы и дыни. Благодаря особой технологии выращивать экзотические культуры в Минской области удается даже под открытым небом. 

 
 
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Теплая погода сейчас способствует активному агросезону. В Минской области высаживают овощи. В основном - капусту, морковь, лук. Причем хозяйства, в том числе и...
 
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