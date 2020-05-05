|
В Институте овощеводства под Минском работают над созданием новых сортов
05.05.2020 17:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплая погода сейчас способствует активному агросезону. В Минской области высаживают овощи. В основном - капусту, морковь, лук. Причем хозяйства, в том числе и фермерские, предпочитают сорта белоруской селекции. Их разработкой занимаются исследователи Академии наук.
На экспериментальных территориях под Минском выращивают и экзотические для нашей страны растения. Какие, узнала Александра Кавелич.
Теплолюбивое растение здесь поселилось недавно. Однако Анатолий Якимович поставил перед собой новую профессиональную цель - создать первый белорусский сорт цветной капусты. А за свою научную деятельность исследователь уже разработал около 10-ти разновидностей белокочанной. Сейчас они самые востребованные в хозяйствах страны.
Дыни и арбузы, баклажаны, томаты… На этих площадках под Минском ежегодно выращивают более сотни разных видов овощей, в первую очередь, чтобы разработать технологии агропроизводства. Именно эти рекомендации помогают хозяйствам получать высокий урожай.
Каждый кусок земли - настоящая исследовательская площадка. Специалисты изучают, как ведут себя нетипичные для нашего климата растения, новые сорта овощей. Кстати, выводят их тут же, в соседних лабораториях.На создание каждого иногда уходит более 10 лет.
Андрей Чайковский, директор Института огородничества НАН Беларуси: "Наши сотрудники постоянно следят за изменяющимися условиями, чтобы совершенствовать технологии. При этом новые сорта также постоянно появляются. Например, в этом году наша новинка - это лук порей… продолжаются испытания. Надеемся, что через два года он будет запущен в промышленное производство".
Результаты продолжительной работы скоро появятся на полях Минской области. В этом фермерском хозяйстве, под Смолевичами, ежегодно выбирают именно сорта белоруской селекции. Высадка овощей и корнеплодов сейчас идет особенно активно.
А в конце мая здесь начнут высаживать арбузы и дыни. Благодаря особой технологии выращивать экзотические культуры в Минской области удается даже под открытым небом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая погода сейчас способствует активному агросезону. В Минской области высаживают овощи. В основном - капусту, морковь, лук. Причем хозяйства, в том числе и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)