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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Институте овощеводства под Минском работают над созданием новых сортов Теплая погода сейчас способствует активному агросезону. В Минской области высаживают овощи. В основном - капусту, морковь, лук. Причем хозяйства, в том числе и...

Теплая погода сейчас способствует активному агросезону. В Минской области высаживают овощи. В основном - капусту, морковь, лук. Причем хозяйства, в том числе и фермерские, предпочитают сорта белоруской селекции. Их разработкой занимаются исследователи Академии наук.На экспериментальных территориях под Минском выращивают и экзотические для нашей страны растения. Какие, узналаТеплолюбивое растение здесь поселилось недавно. Однако Анатолий Якимович поставил перед собой новую профессиональную цель - создать первый белорусский сорт цветной капусты. А за свою научную деятельность исследователь уже разработал около 10-ти разновидностей белокочанной. Сейчас они самые востребованные в хозяйствах страны.Дыни и арбузы, баклажаны, томаты… На этих площадках под Минском ежегодно выращивают более сотни разных видов овощей, в первую очередь, чтобы разработать технологии агропроизводства. Именно эти рекомендации помогают хозяйствам получать высокий урожай.Каждый кусок земли - настоящая исследовательская площадка. Специалисты изучают, как ведут себя нетипичные для нашего климата растения, новые сорта овощей. Кстати, выводят их тут же, в соседних лабораториях.На создание каждого иногда уходит более 10 лет.Результаты продолжительной работы скоро появятся на полях Минской области. В этом фермерском хозяйстве, под Смолевичами, ежегодно выбирают именно сорта белоруской селекции. Высадка овощей и корнеплодов сейчас идет особенно активно.А в конце мая здесь начнут высаживать арбузы и дыни. Благодаря особой технологии выращивать экзотические культуры в Минской области удается даже под открытым небом.