Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение мая

По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение мая действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.
по 10 мая включительно продлится охота на вальдшнепа, на самцов глухаря и тетерева на токах;
с 15 мая открывается охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста косули.
Рыбалка:
по 18 мая включительно в рыболовных угодьях Брестской области разрешается любительское рыболовство только с использованием одной удочки с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток без захода в воду, с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты;
по 18 мая включительно действует запрет на использование в рыболовных угодьях маломерных судов;
по 30 мая во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов судака;
с 19 мая по 20 июня запрещен лов сома обыкновенного в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей.