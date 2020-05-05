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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение мая

05.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение мая
По информации, предоставленной  корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение мая действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.

Охота:

  • разрешена на кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую;
  • по 10 мая включительно продлится охота на вальдшнепа, на самцов глухаря и тетерева на токах;
  • с 15 мая открывается охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста косули.

Рыбалка:

  • по 18 мая включительно в рыболовных угодьях Брестской области разрешается любительское рыболовство только с использованием одной удочки с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток без захода в воду, с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты;
  • по 18 мая включительно действует запрет на использование в рыболовных угодьях маломерных судов;
  • по 30 мая во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов судака;
  • с 19 мая по 20 июня запрещен лов сома обыкновенного в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей.
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