Выгружали несколько часов. Контрабанду белорусских сигарет на 2,6 млн долларов изъяли польские таможенники

Источник материала: Tut.by

Фура везла мешки с гранулами для топки котлов, а внутри них были спрятаны короба с сигаретами. Грузовик, которым управлял 51-летний белорус, пересекал границу на погранпереходе «Берестовица — Бобровники».





Машина вызвала подозрения у сотрудников пограничной и таможенной служб Польши, сообщает «Radio ESKA». В ходе углубленного досмотра выяснилось, что в гранулах для отопления — контрабанда.

Пограничники и таможенники несколько часов выгружали содержимое полуприцепа. Там оказалось более 875 тысяч пачек сигарет на сумму в 12 млн злотых (около 2,6 млн долларов) — это рекордная партия контрабанды на этом участке польской границы.









Водитель задержан и проведет под стражей минимум три месяца. А дальше его судьбу решит суд: мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.