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Выгружали несколько часов. Контрабанду белорусских сигарет на 2,6 млн долларов изъяли польские таможенники
05.05.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фура везла мешки с гранулами для топки котлов, а внутри них были спрятаны короба с сигаретами. Грузовик, которым управлял 51-летний белорус, пересекал границу на погранпереходе «Берестовица — Бобровники».
Машина вызвала подозрения у сотрудников пограничной и таможенной служб Польши, сообщает «Radio ESKA». В ходе углубленного досмотра выяснилось, что в гранулах для отопления — контрабанда.
Пограничники и таможенники несколько часов выгружали содержимое полуприцепа. Там оказалось более 875 тысяч пачек сигарет на сумму в 12 млн злотых (около 2,6 млн долларов) — это рекордная партия контрабанды на этом участке польской границы.
Водитель задержан и проведет под стражей минимум три месяца. А дальше его судьбу решит суд: мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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Выгружали несколько часов. Контрабанду белорусских сигарет на 2,6 млн долларов изъяли польские таможенники
Это рекордная партия контрабанды на этом участке польской границы.
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