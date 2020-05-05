ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уникальное предложение на рынке недвижимости. Акция "Покупайте сейчас - платите потом!"

05.05.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" - это возможность приобрести квартиру в длительную рассрочку на срок до 10 лет без первого взноса. Предложение от крупнейшего застройщика страны действует в комплексе "Минск Мир" больше года. И тысячи семей уже осуществили мечту о собственном жилье. Подробности в репортаже Виктории Антоненковой.

10 лет рассрочки без первого взноса, процентов и переплат 

Столичный комплекс "Минск Мир" растет на глазах. Сотни покупателей уже вселились в свои новые квартиры в квартале "Эмиратс Люкс". Эту часть многофункционального столичного комплекса "Минск Мир" сдадут через несколько месяцев. Забота о покупателе не только в скорости и качестве строительства, застройщик инвестирует и в инструменты покупки квартир. Настоящей сенсацией стала акция "Покупайте сейчас – платите потом!". Это рассрочка на 10 лет без первого взноса, без процентов и переплат. Такого на рынке не предлагает никто.

120 ежемесячных выплат равными частями без переплат 

Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" в комплексе "Минск Мир" – это 120 ежемесячных выплат равными частями без переплат. Никаких справок о доходах и поручителей - максимально простая и прозрачная процедура. А главное  без первоначального взноса. Расчеты показывают, что ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске. Въехать в собственную квартиру можно уже в ближайшее время. В акции участвуют уже строящиеся дома.

Выплаты вполне по силам семье, где работают 2 человека, и сопоставимы с арендой хорошего жилья

Сделать покупку еще выгодней позволит акция "Минус 10 %", которая действует в квартале "Северная Америка". А если оформить покупку онлайн,  экономия до 10 тысяч рублей. Для тех, кто готов сразу внести 30 % от стоимости,  платежные каникулы на полгода - платить не придется, а оставшуюся сумму распределят на 10 лет. Все акции суммируются.

"Минск Мир" - это "город в городе"

Новая линия метро и остановки общественного транспорта, в каждом квартале детские сады или школы, поликлиники и спортивные центры, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, вдвое превышающий по площади известный "Дана Молл". Найдется место и для бизнеса. Здесь построят Международный финансовый центр. 
Узнать о комплексе "Минск Мир" и купить квартиру можно на сайте bir.by  - без первоначального взноса и в рассрочку до 10 лет. Теперь можно не снимать, а платить за собственное жилье.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" - это возможность приобрести квартиру в длительную рассрочку на срок до 10 лет без первого взноса. Предложение от...
 
Новости дня
Новости общества
 
Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика