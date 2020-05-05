ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях

05.05.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Амнистия к 75-летию Великой Победы коснется почти 12 000 человек. 2 000 смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут сократить срок наказания на 1 год. 
Такие данные прозвучали в парламенте. Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях. Специалисты его называют по-своему уникальным. В чем особенность,  знает Александр Смирнов.

Амнистия-2020 предусматривает ряд новаций

Накануне МВД заявило о завершении исполнения амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По данным ведомства, закон в той или иной степени коснулся 9 000 человек, освобождено более 2 500 осужденных. И вот сегодня громко прозвучала новость из парламента, и связана она опять же с амнистией, но уже очередной, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Депутаты приняли ее сразу в двух чтениях.
Разработчики признаются, новый законопроект немногим отличается от прошлого. Но правда есть и в другом - у людей нет одинаковых судеб. И принцип индивидуального подхода к рассмотрению каждого дела лежит в основе любой амнистии. Самым обсуждаемым и острым, признаются законодатели, стал вопрос о послаблениях для несовершеннолетних.

Беспрекословное условие - положительная характеристика осужденного, отбывающего наказание

Беспрекословное условие, которое сопровождает каждую амнистию, - положительная характеристика осужденного, отбывающего наказание.
Это один из факторов, косвенно гарантирующих исключение рецидива. И как следствие - возможность не допустить ухудшения криминогенной обстановки. Это особенно важно, учитывая тот факт, что на свободу могут выйти до 2 000 осужденных. С другой стороны, этим же людям необходимо будет реализоваться в обществе.
Именно Юрий Караев сегодня представил законопроект в Овальном зале. Традиционно в так называемую льготную категорию попадают кроме несовершеннолетних беременные женщины, одинокие родители, инвалиды, больные тяжелыми недугами и другие. Но есть и такие осужденные, которые не могут рассчитывать на послабления, в основном это касается тяжких преступлений. Еще одним обязательным условиям считается возмещение причиненного преступлениями вреда. Единственное, коррупционеры смогут рассчитывать только на смягчение наказания.

Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях


Для суверенной Беларуси амнистия-2020 - 16-я 

По предварительным подсчетам специалистов, она коснется почти 12 000 человек. Уникальность законопроекта в том, что баланс интересов и общества, и государства был соблюден в максимально полном объеме. Вероятно, поэтому и срок исполнения закона был пересмотрен и сокращен: амнистия будет реализована после подписания в рекордные 6 месяцев.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Амнистия к 75-летию Великой Победы коснется почти 12 000 человек. 2 000 смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут...
 
Новости дня
Новости общества
 
Она десятки раз спасала пациентов от COVID-19. Позже смогла перебороть этот вирус в своем организме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика