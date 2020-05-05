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Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях
05.05.2020 22:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАмнистия к 75-летию Великой Победы коснется почти 12 000 человек.
Такие данные прозвучали в парламенте. Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях. Специалисты его называют по-своему уникальным. В чем особенность, знает Александр Смирнов.
Амнистия-2020 предусматривает ряд новацийНакануне МВД заявило о завершении исполнения амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. По данным ведомства, закон в той или иной степени коснулся 9 000 человек, освобождено более 2 500 осужденных. И вот сегодня громко прозвучала новость из парламента, и связана она опять же с амнистией, но уже очередной, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Депутаты приняли ее сразу в двух чтениях.
Разработчики признаются, новый законопроект немногим отличается от прошлого. Но правда есть и в другом - у людей нет одинаковых судеб. И принцип индивидуального подхода к рассмотрению каждого дела лежит в основе любой амнистии. Самым обсуждаемым и острым, признаются законодатели, стал вопрос о послаблениях для несовершеннолетних.
Беспрекословное условие - положительная характеристика осужденного, отбывающего наказаниеБеспрекословное условие, которое сопровождает каждую амнистию, - положительная характеристика осужденного, отбывающего наказание.
Это один из факторов, косвенно гарантирующих исключение рецидива. И как следствие - возможность не допустить ухудшения криминогенной обстановки. Это особенно важно, учитывая тот факт, что на свободу могут выйти до 2 000 осужденных. С другой стороны, этим же людям необходимо будет реализоваться в обществе.
Именно Юрий Караев сегодня представил законопроект в Овальном зале. Традиционно в так называемую льготную категорию попадают кроме несовершеннолетних беременные женщины, одинокие родители, инвалиды, больные тяжелыми недугами и другие. Но есть и такие осужденные, которые не могут рассчитывать на послабления, в основном это касается тяжких преступлений. Еще одним обязательным условиям считается возмещение причиненного преступлениями вреда. Единственное, коррупционеры смогут рассчитывать только на смягчение наказания.
Для суверенной Беларуси амнистия-2020 - 16-яПо предварительным подсчетам специалистов,
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Амнистия к 75-летию Великой Победы коснется почти 12 000 человек. 2 000 смогут выйти из мест лишения свободы. Почти шести с половиной тысячам заключенных смогут...
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