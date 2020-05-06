ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские врачи справляются с COVID-19

06.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусские врачи за два месяца приобрели ценный опыт и уверенность в том, что стране по силам справиться с COVID-19. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения Центральной районной больницы в Логойске. Благодаря строгому соблюдению трудовой дисциплины и санитарных норм, здесь не заболел ни один медицинский работник. Кроме того, в больнице продолжают оказывать плановую помощь пациентам с различными заболеваниями.

Также Игорь Петришенко накануне посетил мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе. Вице-премьер и другие участники Дня памяти возложили цветы в мемориальном комплексе и почтили память погибших минутой молчания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские врачи за два месяца приобрели ценный опыт и уверенность в том, что стране по силам справиться с COVID-19. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь...
 
Новости дня
Новости общества
 
"На контроле Президента". Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика