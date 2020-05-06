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"На контроле Президента". Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"
06.05.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомнить о героях, не заглядывая в календарь - именно это в душе белорусов, которые стремятся не забыть ни одного ветерана Великой Отечественной войны уже три поколения. Пока история живет в людях, жива и у всего народа память о подвиге. В этом убедилась творческая группа Агентства теленовостей, готовя к эфиру новую серию проекта
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Помнить о героях, не заглядывая в календарь - именно это в душе белорусов, которые стремятся не забыть ни одного ветерана Великой Отечественной войны уже три...
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