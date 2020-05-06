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Александр Лукашенко: Двигателем современной экономики должны быть ученые

06.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые.Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук.


Наука - двигатель экономики 


Специалисты не первый год работают над элементами концепции новой зеленой экономики. То, что будущее за электротранспортом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Как исполняются поручения в этой сфере, Глава государства проверяет лично. Президенту показали электромобили, льдоукладчики,
беспилотники и элементы питания. Уже через год в каждом регионе все должны увидеть реальный результат работы.

Александр Лукашенко: Двигателем современной экономики должны быть ученые


Президент пообщался с журналистами 


Чуть позже Глава государства пообщался с журналистами. Конечно, вопросами по теме поездки представители СМИ не ограничились, спросили о самом актуальном. В частности, Александр Лукашенко ответил на критику решения провести парад. Во время общения с представителями СМИ Президент пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы, также предложил сделать так, чтобы увидеть белорусский парад мог широкий круг телезрителей, в частности в России. 
 
Теги: Минск
 
 
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Экология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые.Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук. ...
 
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