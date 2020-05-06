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Грибной паштет с моцареллой
06.05.2020 06:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Чеснок стимулирует активность иммунных клеток и повышает способность организма противостоять различным заболеваниям.
Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками и отправляем на сковороду к луку и чесноку. Готовим минут 10.
По содержанию фосфора грибы приравниваются к морепродуктам. Элемент укрепляет кости, препятствует разрушению зубной эмали, стабилизирует гормональное состояние.
Добавляем молотый перец, мускатный орех и прованские травы. Вливаем 2 столовые ложки соевого соуса. Томим еще минут 5-7. Если не хватает соли, можно немного добавить. В чашу блендера выкладываем грибную смесь и моцареллу. Перебиваем до состояния паштета. Выкладываем в подходящую посуду и подаем с подсушенными тостами.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 6 крупных шампиньонов или 10 средних, 100 граммов моцареллы в рассоле, 1 головка лука, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, прованские...
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