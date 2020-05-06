Источник материала: БT

6 крупных шампиньонов или 10 средних,

100 граммов моцареллы в рассоле,

1 головка лука, 2 зубчика чеснока,

2 столовые ложки соевого соуса,

прованские травы,

мускатный орех,

тостовый хлеб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грибной паштет с моцареллой Возьмем: 6 крупных шампиньонов или 10 средних, 100 граммов моцареллы в рассоле, 1 головка лука, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, прованские...

Возьмем:Лук мелко нарезаем и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Ближе к окончанию готовки выдавливаем к луку 2 зубчика чеснока.Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками и отправляем на сковороду к луку и чесноку. Готовим минут 10.Добавляем молотый перец, мускатный орех и прованские травы. Вливаем 2 столовые ложки соевого соуса. Томим еще минут 5-7. Если не хватает соли, можно немного добавить. В чашу блендера выкладываем грибную смесь и моцареллу. Перебиваем до состояния паштета. Выкладываем в подходящую посуду и подаем с подсушенными тостами.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.