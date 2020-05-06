ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Грибной паштет с моцареллой

06.05.2020 06:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем:
  • 6 крупных шампиньонов или 10 средних,
  • 100 граммов моцареллы в рассоле,
  • 1 головка лука, 2 зубчика чеснока,
  • 2 столовые ложки соевого соуса, 
  • прованские травы,
  • мускатный орех,
  • тостовый хлеб.
Лук мелко нарезаем и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Ближе к окончанию готовки выдавливаем к луку 2 зубчика чеснока.  

Чеснок стимулирует активность иммунных клеток и повышает способность организма противостоять различным заболеваниям.

Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками и отправляем на сковороду к луку и чесноку. Готовим минут 10.

По содержанию фосфора грибы приравниваются к морепродуктам. Элемент укрепляет кости, препятствует разрушению зубной эмали, стабилизирует гормональное состояние.

Добавляем молотый  перец, мускатный орех и прованские травы. Вливаем 2 столовые ложки соевого соуса. Томим еще минут 5-7. Если не хватает соли, можно немного добавить. В чашу блендера выкладываем грибную смесь и моцареллу. Перебиваем до состояния паштета. Выкладываем в подходящую посуду и подаем с подсушенными тостами.    

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: 6 крупных шампиньонов или 10 средних, 100 граммов моцареллы в рассоле, 1 головка лука, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса,  прованские...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Калинковичах 9-летняя девочка ушла из больницы, но дома так и не появилась - теперь ее ищут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика