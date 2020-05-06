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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минские улицы преобразились ко Дню Победы К знаковой дате - 75-летию Великой Победы - преобразились столичные улицы. На баннерах, билбордах и плакатах застыли архивные кадры и фронтовые письма. Тематическая...

К знаковой дате - 75-летию Великой Победы - преобразились столичные улицы. На баннерах, билбордах и плакатах застыли архивные кадры и фронтовые письма. Тематическая конструкция впервые появилась на Октябрьской площади. На огромных кубах разместили изображения памятных мест страны. Свое место заняло традиционное панно на фасаде Педагогического университета - картину в 700 квадратных метров создали из 8 тысяч разноцветных элементов.