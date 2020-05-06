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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19 мог оказаться в Европе еще в прошлом году Это подтверждают сотрудники Всемирной организации здравоохранения. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, скорее всего, отдельные случаи...

Это подтверждают сотрудники Всемирной организации здравоохранения. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, скорее всего, отдельные случаи заражения в стране были еще в ноябре прошлого года. А во Франции вирус нашли в анализах пациента, которого госпитализировали 27 декабря. Представитель ВОЗ Кристиан Лайндмайер призывает все страны уделить внимание поиску ранних случаев COVID-19. Ученые хотят получить более ясное представление о том, как на самом деле происходило распространение вируса.