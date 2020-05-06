ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

COVID-19 мог оказаться в Европе еще в прошлом году

06.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это подтверждают сотрудники Всемирной организации здравоохранения. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, скорее всего, отдельные случаи заражения в стране были еще в ноябре прошлого года. А во Франции вирус нашли в анализах пациента, которого госпитализировали 27 декабря. Представитель ВОЗ Кристиан Лайндмайер призывает все страны уделить внимание поиску ранних случаев COVID-19. Ученые хотят получить более ясное представление о том, как на самом деле происходило распространение вируса. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это подтверждают сотрудники Всемирной организации здравоохранения. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, скорее всего, отдельные случаи...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня в эфире третий эпизод цикла "1418 дней. История Победы" - "Перелом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика