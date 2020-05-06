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COVID-19 мог оказаться в Европе еще в прошлом году
06.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто подтверждают сотрудники Всемирной организации здравоохранения. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, скорее всего, отдельные случаи заражения в стране были еще в ноябре прошлого года. А во Франции вирус нашли в анализах пациента, которого госпитализировали 27 декабря. Представитель ВОЗ Кристиан Лайндмайер призывает все страны уделить внимание поиску ранних случаев COVID-19. Ученые хотят получить более ясное представление о том, как на самом деле происходило распространение вируса.
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Это подтверждают сотрудники Всемирной организации здравоохранения. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, скорее всего, отдельные случаи...
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