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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Амнистия-2020 будет реализована в течение шести месяцев после подписания Амнистию-2020 реализуют за шесть месяцев после подписания Главой государства. Документ приурочили к 75-летию Великой Победы. В законопроекте две новые категории -...

Амнистию-2020 реализуют за шесть месяцев после подписания Главой государства. Документ приурочили к 75-летию Великой Победы. В законопроекте две новые категории - подростки, которые попались на наркоторговле в составе организованных групп, и коррупционеры. На послабления могут рассчитывать и некоторые осужденные по тяжким преступлениям. Законопроект накануне был принят депутатами в двух чтениях. Предварительно, амнистия в той или иной степени коснется почти 12 тысяч человек.