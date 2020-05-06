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Стало известно, когда пройдут республиканские олимпиады по предметам. Участвует только 11 класс

06.05.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заключительный этап республиканских олимпиад по предметам все-таки состоится. Учителя сообщают, что учебные соревнования начнутся на следующей неделе и пройдут только для одиннадцатиклассников.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Вчера нам сообщили, что республиканские олимпиады по предметам стартуют с 12 мая, — рассказал TUT.BY учитель, чей ученик должен выступать на олимпиаде по астрономии. — Олимпиада пройдет только среди 11-классников. Диплом победителя, позволяет им поступить в вуз без экзаменов, поэтому для будущих выпускников участие в олимпиаде очень важно.

Для остальных классов, по информации педагога, четвертый этап олимпиады в этом году отменили.

— Говорят, рассматривалось несколько вариантов проведения республиканской олимпиады, — рассказывает один из педагогов. — Например, проводить ее в течение двух дней для разных параллелей. Допустим, 11−12 мая заезжает 9-й класс, пишет задания, уезжает, за ними приезжают 10-классники. Или же — дистанционно.

В итоге, делится информацией учитель, олимпиада пройдет только для 11-классников и в традиционном формате. Например, те, кто будет писать биологию, соберутся в Пинске 12 мая. В этот день у них заезд, 13−14-го — туры и 15-го — отъезд.

— Насколько я знаю, в некоторых регионах предварительно проводили опрос среди олимпиадников из разных классов, — продолжает собеседник. — Интересовались, готовы ли они ехать в другой город, чтобы писать задания. Кто-то из детей, даже 11-классники, отказывались.

— У нас в команде на олимпиаду поедут все, — описывает ситуацию в своем регионе учитель астрономии. — Для ребят эта неплохая возможность показать себя, они долго к этому готовились. Думаю, по другим предметам отказавшиеся если и будут, то немного.

Получить комментарий в Министерстве образования TUT.BY не удалось.

Напомним, изначально провести заключительный этап республиканских олимпиад по предметам планировали провести на весенних каникулах — с 30 марта по 4 апреля. Позже Министерство образования сообщило: олимпиады — массовое мероприятие, в котором по каждому предмету участвуют десятки учеников 9−11 классов, поэтому учебный турнир решили перенести на более поздний срок.

 
 
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Заключительный этап республиканских олимпиад по предметам все-таки состоится. Учителя сообщают, что учебные соревнования начнутся на следующей неделе и пройдут...
 
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