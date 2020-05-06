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Репетиция авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы

06.05.2020 10:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тренировка авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начало прямой трансляции перенесено на 14:40 из-за погодных условий.


 
 
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Тренировка авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начало прямой трансляции перенесено на 14:40 из-за погодных...
 
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