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Репетиция авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы
06.05.2020 10:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТренировка авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начало прямой трансляции перенесено на 14:40 из-за погодных условий.
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Тренировка авиационной составляющей парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начало прямой трансляции перенесено на 14:40 из-за погодных...
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