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Минтранс установил тарифы на электронные виньетки за проезд по платным дорогам

06.05.2020 11:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минтранс установил тарифы на электронные виньетки за проезд по платным дорогам в Беларуси. Это предусмотрено постановлением ведомства, с деталями которого вы можете ознакомиться на  Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу стоимость электронной виньетки для оплаты за проезд по платным дорогам на 15 календарных дней составит 14 евро, на месяц - 22 евро, на год - 75 евро. Добавим, у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированных на территории государств - членов ЕАЭС, в настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража. Но в соответствии с указом 108 появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период, для чего и нужно будет приобрести электронную виньетку. 

 
 
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Минтранс установил тарифы на электронные виньетки за проезд по платным дорогам в Беларуси. Это предусмотрено постановлением ведомства, с деталями которого вы...
 
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