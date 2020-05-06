В Борисове благоустраивают улицу Гагарина

Источник материала: Единство

Уже завершилось строительство первого подземного пешеходного перехода. Его стены украшены историческими фото города. Висят камеры видеонаблюдения, есть специальный лифт для людей с инвалидностью.

На улице Гагарина появились пешеходные тротуары, велодорожки и скверы. Появляются автобусные павильоны с интерактивными мониторами, на которых будет отображаться вся информация о движении транспорта.

Кроме того, завершаются работы по строительству путепровода на пересечении пр. Революции и ул. Гагарина. Следующая очередь реконструкции дороги – участок от перекрестка Максима Горького до Розы Люксембург. В рамках этой очереди запланировано и строительство второго подземного перехода – на перекрестке Максима Горького и Гагарина.

Расширяют и автодорогу на Ватутина: от перекрестка с улицей Гагарина и до улицы Люси Чаловской. Дорога станет четырехполосной, с современной ливневкой. Также здесь организуют велодорожки и пешеходную зону, светофорное регулирование. В ближайшее время здесь установят автобусные остановки.