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В Борисове благоустраивают улицу Гагарина

06.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Уже завершилось строительство первого подземного пешеходного перехода. Его стены украшены историческими фото города. Висят камеры видеонаблюдения, есть специальный лифт для людей с инвалидностью.

На улице Гагарина появились пешеходные тротуары, велодорожки и скверы. Появляются автобусные павильоны с интерактивными мониторами, на которых будет отображаться вся информация о движении транспорта.

Кроме того, завершаются работы по строительству путепровода на пересечении пр. Революции и ул. Гагарина. Следующая очередь реконструкции дороги – участок от перекрестка Максима Горького до Розы Люксембург. В рамках этой очереди запланировано и строительство второго подземного перехода – на перекрестке Максима Горького и Гагарина.

Расширяют и автодорогу на Ватутина: от перекрестка с улицей Гагарина и до улицы Люси Чаловской. Дорога станет четырехполосной, с современной ливневкой. Также здесь организуют велодорожки и пешеходную зону, светофорное регулирование. В ближайшее время здесь установят автобусные остановки.

Источник: http://www.minsk-region.gov.by/

 
 
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В Борисове продолжается масштабная реконструкция. Уже открыт новый мост через Березину, а вот старый закрыт на реконструкцию. Изменилась и улица Гагарина. В...
 
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