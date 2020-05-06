«Белпочта» выплатит пенсии за 9 мая досрочно

Источник материала: Газета Авангард





«Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Выплата пенсий за 9 мая в отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей начнется с 6 мая, в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях с 7 мая, в Бресте с 8 мая.

9 мая будут работать только дежурные отделения почты.

О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154. С понедельника по пятницу контакт-центр работает с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 17.00. Звонки 9 мая принимаются также с 9.00 до 17.00.