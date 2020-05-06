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Курсы валют на 6 мая. Рубль окреп к доллару и евро
06.05.2020 11:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРубль окреп к доллару без малого почти на копейку, а к евро почти на 3. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,66. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 29 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав почти на 7 копеек за сутки.
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Рубль окреп к доллару без малого почти на копейку, а к евро почти на 3. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,66. По отношению к российскому...
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