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В Гродно две площадки для сигвеев продали на аукционе - цена поднялась более чем в тысячу раз

06.05.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые две площадки в Гродно на Советской площади, где появятся пункты проката сегвеев, гироскутеров, моноколес и электросамокатов, были проданы на торгах за рекордную сумму. Два лота с начальной ценой 22 рубля 30 копеек ушли с молотка по 28 тысяч 475 рублей каждый, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Вечерний Гродно

Площадки находятся рядом с Дворцом текстильщиков в районе аптеки. Их площадь — по 5 кв. метров каждая. По условиям торгов здесь можно установить пункт проката различных девайсов — сегвеев, гироскутеров, моноколес и электросамокатов.

Сумма, с которой стартовали торги, была чисто символической — 22,3 рубля. На две площадки претендовало по 8 участников. В результате торгов за каждый участок надо будет заплатить по 28,5 тыс рублей — это в 1,3 тысячи раз больше начальной цены. Победитель аукциона получит право аренды на 1 год.

Ранее владельцы пунктов проката заключали договор аренды с Гродненским городским ЖКХ напрямую без процедуры торгов. Теперь — только через аукцион.

В Гродненском горисполкоме не исключили того, что участки в центре города для проката электротранспорта, будут выставляться на аукцион и дальше.

Кстати, прошлым летом на Советской площади произошло несколько аварий с участием пешеходов и прокатного электротранспорта. В связи с этим появились предложения о том, чтобы убрать подобные пункты проката из центра города или огородить зону для передвижения.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Два лота с начальной ценой 22 рубля 30 копеек ушли с молотка по 28 тысяч 475 рублей каждый
 
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