Назначили нового главного идеолога Гродненской области - до этого он работал в КГБ

Источник материала: Tut.by

Начальником Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома стал Игорь Булавко. Его фамилия появилась на сайте областного исполкома .



Фото с сайта «Гродненской правды»

Ранее Игорь Булавко был начальником отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом управления КГБ по Гродненской области.

До него главным идеологом области был Александр Версоцкий, в марте его назначили председателем Свислочского райисполкома.