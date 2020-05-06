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Назначили нового главного идеолога Гродненской области - до этого он работал в КГБ
06.05.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начальником Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома стал Игорь Булавко. Его фамилия появилась на
Ранее Игорь Булавко был начальником отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом управления КГБ по Гродненской области.
До него главным идеологом области был Александр Версоцкий, в марте его
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До него главным идеологом области был Александр Версоцкий, в марте его назначили председателем Свислочского райисполкома.
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