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Назначили нового главного идеолога Гродненской области - до этого он работал в КГБ

06.05.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальником Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома стал Игорь Булавко. Его фамилия появилась на сайте областного исполкома.


Фото с сайта «Гродненской правды»

Ранее Игорь Булавко был начальником отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом управления КГБ по Гродненской области.

До него главным идеологом области был Александр Версоцкий, в марте его назначили председателем Свислочского райисполкома.

 
 
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До него главным идеологом области был Александр Версоцкий, в марте его назначили председателем Свислочского райисполкома.
 
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