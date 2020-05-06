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Столичные квартиры продолжают дешеветь

06.05.2020 12:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Падение цен на вторичном рынке жилья Минска не сбавляет темп уже пятую неделю подряд. За 7 дней на вторичке квадрат потерял в цене 0,3 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1428$.  1313$ стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы.  Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 115 долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Падение цен на вторичном рынке жилья Минска не сбавляет темп уже пятую неделю подряд. За 7 дней на вторичке квадрат потерял в цене 0,3 %. В итоге его средняя стоимость...
 
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