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Столичные квартиры продолжают дешеветь
06.05.2020 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПадение цен на вторичном рынке жилья Минска не сбавляет темп уже пятую неделю подряд. За 7 дней на вторичке квадрат потерял в цене 0,3 %. В итоге его средняя стоимость сегодня 1428$. 1313$ стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы. Добавим, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 115 долларов.
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Падение цен на вторичном рынке жилья Минска не сбавляет темп уже пятую неделю подряд. За 7 дней на вторичке квадрат потерял в цене 0,3 %. В итоге его средняя стоимость...
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