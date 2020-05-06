Ветеранам Гродненской области вручат открытки, дизайнерами которых стали дети

Источник материала: Полымя

Созданные на основе детских рисунков уникальные открытки вручат ветеранам в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.





Акция «Победа деда — моя победа» в регионе стартовала в январе 2020 года. Тогда во всех районах области детям предложили создать тематические рисунки о победном мае. Позже эти работы были оцифрованы и легли в основу дизайна уникальных открыток. Для разработки открыток также использовались работы детей, подготовленные к акции «Рисуем Победу вместе» весной 2019 года.

«Каждый район области создавал открытки с собственным дизайном. Всего около 500 вариантов. Накануне Дня Победы поздравительные открытки вручат ветеранам как благодарность за героизм и подвиг. Где-то открытки отправят по почте, где-то передадут лично», — отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Продолжается в регионе и интернет-эстафета «Голоса Победы». Суть проекта, который запустили ровно за месяц до 9 Мая, проста. Всем желающим предлагается спеть несколько строк или полностью песню «День Победы» и разместить видео с хештегом #гроднопобеда или #голосапобеды в социальных сетях, передав эстафету далее.

«К акции присоединились тысячи людей со всей области. Это интернет-пользователи, работники культуры, сотрудники и учащиеся школ и детских садов. Спели «День Победы» и коллективы ЖЭСов, спасатели, таможенники, работники почты. Возраст участников самый разный — от детей до людей преклонного возраста», — отметили в управлении культуры. Интересно, что песню не просто спели, но и сыграли на десятках инструментов. «День Победы» прозвучала под аккордеон, баян, флейту и цимбалы.

Проект расширился. Теперь присоединившиеся к эстафете исполняют и другие популярные песни военной тематики или военных лет. Все ролики, а их уже более 500, можно посмотреть на портале управления культуры Гродненского облисполкома.

К 75-летию Великой Победы приурочены еще несколько онлайн-акций. Библиотеки региона предложили посетителям прочитать отрывки из книг о войне. Записи размещают в соцсетях и на порталах библиотек. Еще один литературный интернет-проект «Великой Победе — 75» включает в себя создание ярких буктрейлеров, видеообзоров и отзывов на книги военной тематики.

Гродненский историко-археологический музей создал виртуальную выставку «Генералы Победы». На своем портале и в социальных сетях музей рассказывает о генералах Великой Отечественной войны — уроженцах региона.

Во всех районах области возлагают цветы у памятников и мемориальных комплексов, участвуют в них трудовые коллективы, общественные объединения, органы власти. Без внимания не останется ни один ветеран, которых поздравят в том числе и в творческой форме: по месту жительства по желанию ветерана или родственников выступят агитбригады или военный оркестр.

Источник: БелТА

Фото управления культуры Гродненского облисполкома