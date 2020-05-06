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Белпочта выплатит пенсии за 9 мая заранее
06.05.2020 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей выплаты будут производиться с 6 мая, в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях - с 7 мая, в Бресте - с 8 мая. В День Победы будут функционировать только дежурные отделения почты.
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В отделениях почтовой связи Минска, Витебской, Минской и Могилевской областей выплаты будут производиться с 6 мая, в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской...
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