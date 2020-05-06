Вдоль проспекта Дзержинского появится новая велодорожка

Источник материала: Tut.by

Вдоль проспекта Дзержинского оформят велодорожку, а на пешеходных переходах понизят бордюры. Об этом сообщает сайт tvr.by .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вдоль проспекта Дзержинского летом появится новая велосипедная зона, выделенная специальной разметкой.

Тротуары по обе стороны разделят на две полосы — для пешеходов и велосипедистов. Понизят бордюры на пешеходных переходах. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров.

По словам специалистов по организации дорожного движения, такое разграничение — мера безопасности как для велосипедистов, так и для пешеходов.

Пока проспект Дзержинского критикуется велосипедистами.

— Он спроектирован так, что ехать по нему на велосипеде — просто унижение. Много подземных переходов, на пересечениях со второстепенными улицами не понижены бордюры, — рассказывал представитель Минского велосипедного общества Павел Нищенко TUT.BY весной 2019-го.