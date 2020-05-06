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Вдоль проспекта Дзержинского появится новая велодорожка
06.05.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вдоль проспекта Дзержинского оформят велодорожку, а на пешеходных переходах понизят бордюры. Об этом сообщает сайт
Вдоль проспекта Дзержинского летом появится новая велосипедная зона, выделенная специальной разметкой.
Тротуары по обе стороны разделят на две полосы — для пешеходов и велосипедистов. Понизят бордюры на пешеходных переходах. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров.
По словам специалистов по организации дорожного движения, такое разграничение — мера безопасности как для велосипедистов, так и для пешеходов.
Пока проспект Дзержинского критикуется велосипедистами.
— Он спроектирован так, что ехать по нему на велосипеде — просто унижение. Много подземных переходов, на пересечениях со второстепенными улицами не понижены бордюры, —
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Вдоль проспекта Дзержинского оформят велодорожку, а на пешеходных переходах понизят бордюры.
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