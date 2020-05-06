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Чем достать кусочки скорлупы из разбитых яиц

06.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшая заправка с утра для вечно опаздывающих - яичница. Сытно и быстро! Если только процесс не затормозят осколки скорлупы. Их можно доставать часами. Или все-таки есть способ избавиться от них мгновенно?

Сегодня тестируем вилку, палочки для суши, половинку скорлупы и воду.

Обычной столовой вилкой многие пробуют выудить кусочки скорлупы из разбитых яиц. Осколки покрупнее поддаются легко. А вот с мелкими острый столовый прибор чаще терпит неудачу.

Палочки для суши против яичной скорлупы. Элементарный лайфхак для китайцев и виртуозных фанатов суши. А простым белорусам нужно сконцентрироваться по максимуму, забыть о всех проблемах и времени, обрести внутреннюю гармонию и… Захват мелкого объекта произведен.  

Отдельные кулинары ловят ускользающие белые осколки при помощи половинки скорлупы. Миссия - зачерпнуть их словно черпаком или приклеить к внешней стороне.

В интернете советуют лайфхак с водой. Надо просто обмакнуть чистый палец в Н2О и поковыряться им в сырой яичной массе. Кусочки скорлупы должны приклеиться к нему словно к магниту. Гениально и просто.

Итоги и оценки 

1. Вилкой достать кусочки скорлупы из разбитых яиц можно, но далеко не все. Да и скорость оставляет желать лучшего. Завтрак рискует превратиться в обед.

2. Палочки для суши меня впечатлили. Вытащить можно все мусоринки. И если есть пара-тройка свободных часов, можно попрактиковать эту медитацию. В будущем процесс, наверно, пойдет быстрее.

3. Половинка скорлупы пригодится только тогда, когда скорлупы будет немного. При этом количество белка явно уменьшится, а руки и все вокруг будут в клейкой массе. И снова медленно. 

4. А вот вода работает на 100 %. Мокрыми пальцами очень быстро и просто будущая яичница была очищена от посторонних мелких предметов. Завтрак спасен. Высший балл! 

 
 
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Лучшая заправка с утра для вечно опаздывающих - яичница. Сытно и быстро! Если только процесс не затормозят осколки скорлупы. Их можно доставать часами. Или все-таки...
 
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