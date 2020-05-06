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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились и пограничники
06.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT75 лет назад до Великой Победы оставалось 3 дня. Войска 2-го Белорусского фронта заняли остров Рюген, тем временем войска 1-го продолжают наступление северо-западнее Бранденбурга. Сегодня, в канун большого юбилея, мы вспоминаем героев, которые мужественно защищали нашу Родину.
По всей стране отдают дань памяти и возлагают цветы к монументам и обелискам на местах кровопролитных сражений. К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились и пограничники. Они почтили память советских воинов. Защитники в зеленых беретах возложили цветы к братской могиле и памятному знаку "Стражам границы всех поколений" на бульваре Толбухина в Минске.
Празднования Дня Великой Победы пройдут во всех воинских частях и подразделениях пограничников. Так, например, военнослужащие отряда пограничного контроля "Минск" почтут память советского народа в Белыничском районе, где во время войны была полностью сожжена деревня.
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75 лет назад до Великой Победы оставалось 3 дня. Войска 2-го Белорусского фронта заняли остров Рюген, тем временем войска 1-го продолжают наступление...
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