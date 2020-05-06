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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тренд на интернет-торговлю По итогом прошлого года процент интернет-торговли в Беларуси составил 5 пунктов от общего объема реализованных товаров. В 2020 будет значительный прирост, уверены...

По итогом прошлого года процент интернет-торговли в Беларуси составил 5 пунктов от общего объема реализованных товаров. В 2020 будет значительный прирост, уверены эксперты. В первую очередь, за счет расширения корзины товаров, доступных для покупки онлайн. Одним из перспективных направлений может стать и фармацевтика. Так, в настоящий момент в стране прорабатывают вопрос доставки безрецептурных лекарств прямо на дом. Главное условие для перевозчиков - лицензия на фармацевтическую деятельность. Также в ассоциации подчеркнули, что процент интернет-продаж в стране может увеличиваться еще и за счет реализации в интернете недвижимости и автомобилей.