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Тренд на интернет-торговлю

06.05.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По итогом прошлого года процент интернет-торговли в Беларуси составил 5 пунктов от общего объема реализованных товаров. В 2020 будет значительный прирост,  уверены эксперты. В первую очередь, за счет расширения корзины товаров, доступных для покупки онлайн. Одним из перспективных направлений может стать и фармацевтика. Так, в настоящий момент в стране прорабатывают вопрос доставки безрецептурных лекарств прямо на дом. Главное условие для перевозчиков - лицензия на фармацевтическую деятельность. Также в ассоциации подчеркнули, что процент интернет-продаж в стране может увеличиваться еще и за счет реализации в интернете недвижимости и автомобилей. 
 
 
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По итогом прошлого года процент интернет-торговли в Беларуси составил 5 пунктов от общего объема реализованных товаров. В 2020 будет значительный прирост,  уверены...
 
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