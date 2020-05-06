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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Артисты возложили цветы к обновленному монументу Победы К обновленному монументу Победы возложили цветы люди, которые продвигают национальное искусство за пределами нашей страны. Обелиск, ставший символом...

К обновленному монументу Победы возложили цветы люди, которые продвигают национальное искусство за пределами нашей страны. Обелиск, ставший символом несокрушимости народа в годы Великой Отечественной, в эти дни становится еще и местом, где говорят спасибо каждому третьему, отдавшему жизнь за наше мирное сегодня. Ежедневно к акции, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, присоединяются новые коллективы и организации.