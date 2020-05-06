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Артисты возложили цветы к обновленному монументу Победы
06.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК обновленному монументу Победы возложили цветы люди, которые продвигают национальное искусство за пределами нашей страны. Обелиск, ставший символом несокрушимости народа в годы Великой Отечественной, в эти дни становится еще и местом, где говорят спасибо каждому третьему, отдавшему жизнь за наше мирное сегодня. Ежедневно к акции, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, присоединяются новые коллективы и организации.
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К обновленному монументу Победы возложили цветы люди, которые продвигают национальное искусство за пределами нашей страны. Обелиск, ставший символом...
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