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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представители комитета по науке и технологиям Беларуси возложили цветы к памятнику-скульптуре скорбящей матери в парке Челюскинцев Представители комитета по науке и технологиям Беларуси, а также Национального центра по интеллектуальной собственности возложили цветы к памятнику-скульптуре...

Представители комитета по науке и технологиям Беларуси, а также Национального центра по интеллектуальной собственности возложили цветы к памятнику-скульптуре скорбящей матери в парке Челюскинцев. В его северо-восточной части находится могила, в которой захоронено более 10 тысяч человек. Это воины Советской армии, подпольщики, местные жители, которых расстреляли нацисты в военные годы.