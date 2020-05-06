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Представители комитета по науке и технологиям Беларуси возложили цветы к памятнику-скульптуре скорбящей матери в парке Челюскинцев
06.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставители комитета по науке и технологиям Беларуси, а также Национального центра по интеллектуальной собственности возложили цветы к памятнику-скульптуре скорбящей матери в парке Челюскинцев. В его северо-восточной части находится могила, в которой захоронено более 10 тысяч человек. Это воины Советской армии, подпольщики, местные жители, которых расстреляли нацисты в военные годы.
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Представители комитета по науке и технологиям Беларуси возложили цветы к памятнику-скульптуре скорбящей матери в парке Челюскинцев
Представители комитета по науке и технологиям Беларуси, а также Национального центра по интеллектуальной собственности возложили цветы к памятнику-скульптуре...
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