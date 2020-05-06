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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 7 мая
06.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В четверг будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по востоку пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — 9-15 градусов тепла.
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