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Отключать горячую воду в Могилеве решили не в мае, а позже
06.05.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве график отключения горячей воды перенесли на месяц вперед. Сезон проверки теплосетей начнется не с 13 мая, как
График отключения горячей воды
10-23 июня
улицы Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до гостиницы «Могилев», микрорайон «Юбилейный», улица Гришина до жилых домов №№ 72, 74, 76, 78, 80, Крупской до жилых домов № 51, 51а, 70.
22-26 июня
микрорайон Пашково.
8-21 июля
район Заднепровья: проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебский, улицы Габровская, Островского, Симонова, Кутепова, Фатина, Златоустовского.
15-24 июля
поселок Буйничи.
29 июля — 11 августа
микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».
13-24 августа
микрорайон Соломинка: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов №№ 62, 64, 55, 51, 51а, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.
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В микрорайоне Соломинка проверку теплосетей перенесли на август.
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