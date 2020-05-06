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Отключать горячую воду в Могилеве решили не в мае, а позже

06.05.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве график отключения горячей воды перенесли на месяц вперед. Сезон проверки теплосетей начнется не с 13 мая, как планировалось ранее, а с 10 июня. Причем перенос коснется лишь одной части города — микрорайона Соломинка, где теплосети будут проверять в августе.


Фото: pixabаy.com

График отключения горячей воды

10-23 июня

улицы Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до гостиницы «Могилев», микрорайон «Юбилейный», улица Гришина до жилых домов №№ 72, 74, 76, 78, 80, Крупской до жилых домов № 51, 51а, 70.

22-26 июня

микрорайон Пашково.

8-21 июля

район Заднепровья: проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебский, улицы Габровская, Островского, Симонова, Кутепова, Фатина, Златоустовского.

15-24 июля

поселок Буйничи.

29 июля — 11 августа

микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

13-24 августа

микрорайон Соломинка: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов №№ 62, 64, 55, 51, 51а, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.

Если в графике отключения горячей воды в Могилеве произойдут изменения, жильцов домов должны заранее проинформировать об этом ЖЭУ. При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8 033 319−15−90.

 
Теги: Могилев
 
 
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В микрорайоне Соломинка проверку теплосетей перенесли на август.
 
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