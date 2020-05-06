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В Гомеле мужчину, который сжег автомобиль бывшей жены, отправили на «химию»
06.05.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле суд
Милиционеры вскоре задержали подозреваемого. Им оказался бывший муж хозяйки авто.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». Суд приговорил гомельчанина к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Напомним, днем 12 ноября в одном из гомельских дворов загорелся автомобиль.
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