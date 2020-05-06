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В Гомеле мужчину, который сжег автомобиль бывшей жены, отправили на «химию»

06.05.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле суд вынес приговор мужчине, который осенью прошлого года поджег автомобиль бывшей супруги.


Напомним, днем 12 ноября в одном из гомельских дворов загорелся автомобиль. Прохожие еще до приезда спасателей пытались потушить огонь самостоятельно. Они же сообщили затем милиционерам, что к поджогу может быть причастен неизвестный мужчина.

Милиционеры вскоре задержали подозреваемого. Им оказался бывший муж хозяйки авто.
По версии следствия, после ссоры с бывшей супругой мужчина пошел во двор, разбил стекло в ее Opel Astra, бросил в салон емкость с бензином и поджег разлившееся топливо.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». Суд приговорил гомельчанина к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, днем 12 ноября в одном из гомельских дворов загорелся автомобиль.
 
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