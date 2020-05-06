 В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

Источник материала: Единство

– Начали с улицы Чапаева, посадили цветы на клумбах в сквере у Вечного огня, на территории мемориального комплекса на кладбище по улице Заслонова, у обелиска «Жертвам фашизма» на ул. 50 лет БССР. Это важно, ведь совсем скоро – День Великой Победы, – рассказывает начальник зелено-паркового хозяйства и ритуального обслуживания Андрей Николаевич Козлов. – Оформили цветами въезд в город со стороны Минска у знака «Борисов», территорию в районе Борисов-арены. Красота на площади возле железнодорожного вокзала – тоже дело рук наших работниц. А всего уже успели высадить 30 тысяч штук рассады виолы и цинерарии!





– Следующий пункт нашего плана – улицы старой части города: цветочные композиции появятся на газонах, клумбах, в вертикальных конструкциях, – продолжает делиться планами Андрей Николаевич. – И еще оформим въезды в Борисов с других сторон.





Рассаду выращивают в тепличном хозяйстве, которое находится на улице Оранжерейной. Там две большие теплицы – под тысячу квадратных метров и теплица-маточник площадью около 300 квадратов. Именно в ней начинается жизнь каждого растения. А на доращивание каждое из них переносят в большую.







В хозяйстве работают всего три девушки. Несмотря на то, что коллектив небольшой, в год они выращивают от 280 тысяч до 300 тысяч цветов. Что тут сказать? Браво!

С Андреем Николаевичем беседуем на проспекте Революции, где бригада украшает «анютиными глазками» участок вдоль проезжей части возле ЗАГСа. Четыре женщины работают, как пчелки, – без преувеличения. И как же при этом аккуратно!





– Вы каждое растеньице так бережно берете, словно оно живое, – с искренним восторгом говорю Валентине Анатольевне Казак, работнице зеленхоза с 20-летним стажем.

– А оно так и есть, – улыбается она в ответ.









Светлана ЧЕКАЛОВА, фото автора