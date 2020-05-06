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В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

06.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Начали с улицы Чапаева, посадили цветы на клумбах в сквере у Вечного огня, на территории мемориального комплекса на кладбище по улице Заслонова, у обелиска «Жертвам фашизма» на ул. 50 лет БССР. Это важно, ведь совсем скоро – День Великой Победы, – рассказывает начальник зелено-паркового хозяйства и ритуального обслуживания Андрей Николаевич Козлов. – Оформили цветами въезд в город со стороны Минска у знака «Борисов», территорию в районе Борисов-арены. Красота на площади возле железнодорожного вокзала – тоже дело рук наших работниц. А всего уже успели высадить 30 тысяч штук рассады виолы и цинерарии!

В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

 Следующий пункт нашего плана – улицы старой части города: цветочные композиции появятся на газонах, клумбах, в вертикальных конструкциях, – продолжает делиться планами Андрей Николаевич. – И еще оформим въезды в Борисов с других сторон.

В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

Рассаду выращивают в тепличном хозяйстве, которое находится на улице Оранжерейной. Там две большие теплицы – под тысячу квадратных метров и теплица-маточник площадью около 300 квадратов. Именно в ней начинается жизнь каждого растения. А на доращивание  каждое из них переносят в большую.

В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению
 В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

В хозяйстве работают всего три девушки. Несмотря на то, что коллектив небольшой, в год они выращивают от 280 тысяч до 300 тысяч цветов. Что тут сказать? Браво!

С Андреем Николаевичем беседуем на проспекте Революции, где бригада украшает «анютиными глазками» участок вдоль проезжей части возле ЗАГСа. Четыре женщины работают, как пчелки, – без преувеличения. И как же при этом аккуратно!

В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

– Вы каждое растеньице так бережно берете, словно оно живое, – с искренним восторгом говорю Валентине Анатольевне Казак, работнице зеленхоза с 20-летним стажем.

– А оно так и есть, – улыбается она в ответ.

В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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