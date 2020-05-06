|
Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на малой родине почтил память погибших воинов
06.05.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАкция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит во всех регионах страны. Сегодня в Дятлово к подножию монумента Славы в городском парке цветы возложил председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда на своей малой родине вместе с местными жителями минутой молчания почтил память погибших воинов Красной армии. Это место знаковое для райцентра. Здесь находится братская могила 14 солдат, которые защищали город в первые недели Великой Отечественной войны.
Михаил Орда, Председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Наши деды, наши прадеды отстаивали и дрались за каждый клочок земли. И такие маленькие памятники как раз показывают и рассказывают, что каждый район и каждый уголок нашей страны внес свой вклад в Великую Победу".
Наталья Малиновская, жительница г. Дятлово: "Это очень замечательный, светлый и добрый праздник. Он действительно светлый и со слезами на глазах, как поется в наших песнях. И парад в нашей стране традиционно как дань памяти и уважения нашим ветеранам, нашим победителям".
Иван Кибень, житель г. Дятлово: "Для меня лично это тоже память о моем деде, который 8 июля был сожжен, а 9 освободили Дятлово. Этот день памятен для всей нашей семьи и, конечно, для всех дятловчан. Поэтому мы здесь сегодня на возложении".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит во всех регионах страны. Сегодня в Дятлово к подножию монумента Славы в городском парке цветы возложил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)