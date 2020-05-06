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Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на малой родине почтил память погибших воинов

06.05.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит во всех регионах страны. Сегодня в Дятлово  к подножию монумента Славы в городском парке цветы возложил председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда на своей малой родине вместе с местными жителями  минутой молчания почтил память погибших воинов Красной армии. Это место знаковое для райцентра. Здесь находится братская могила 14 солдат, которые защищали город  в первые недели Великой Отечественной войны.

Михаил Орда, Председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Наши деды, наши прадеды отстаивали и дрались за каждый клочок земли. И такие маленькие памятники   как раз показывают и рассказывают, что каждый район и каждый уголок нашей страны внес свой вклад в Великую Победу".

Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на малой родине почтил память погибших воинов


Наталья Малиновская, жительница г. Дятлово: "Это очень замечательный, светлый и добрый праздник. Он действительно светлый и со слезами на глазах, как поется в наших песнях. И парад в нашей стране   традиционно как дань памяти и уважения нашим ветеранам, нашим победителям".

Иван Кибень, житель г. Дятлово: "Для меня лично это тоже память о моем деде, который 8 июля был сожжен, а 9 освободили Дятлово. Этот день памятен для всей нашей семьи и, конечно, для всех дятловчан. Поэтому мы здесь сегодня на возложении".

 
 
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Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит во всех регионах страны. Сегодня в Дятлово  к подножию монумента Славы в городском парке цветы возложил...
 
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