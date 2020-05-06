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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на малой родине почтил память погибших воинов Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит во всех регионах страны. Сегодня в Дятлово к подножию монумента Славы в городском парке цветы возложил...

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит во всех регионах страны. Сегодня в Дятлово к подножию монумента Славы в городском парке цветы возложил председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда на своей малой родине вместе с местными жителями минутой молчания почтил память погибших воинов Красной армии. Это место знаковое для райцентра. Здесь находится братская могила 14 солдат, которые защищали город в первые недели Великой Отечественной войны.Иван Кибень, житель г. Дятлово: "Для меня лично это тоже память о моем деде, который 8 июля был сожжен, а 9 освободили Дятлово. Этот день памятен для всей нашей семьи и, конечно, для всех дятловчан. Поэтому мы здесь сегодня на возложении".