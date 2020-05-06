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К марафону памяти присоединился Столбцовский район

06.05.2020 18:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В честь празднования 75-летия Великой Победы в Минской области продолжаются торжественные возложения цветов к мемориалам. К марафону памяти сегодня присоединился и Столбцовский район - деревня Шпаки. К братской могиле, где похоронены семьи с фамилией Синекевич, пришли родные погибших. Здесь покоятся 15 человек: самому младшему был только один год. Их расстреляли за связь с партизанами.

У Брониславы Медиченко (сама женщина из Дзержинска) здесь похоронен дядя. Трагическую историю в свое время ей рассказали отец с дедом.

К счастью, 8 сентября 1942 во время безжалостной расправы немцев, удалось спастись 12-летней Фране Синекевич. Наша съемочная группа встретилась с ее племянницей. Подробности этой истории расскажем в программе "Новости. Центральный регион".
 
 
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В честь празднования 75-летия Великой Победы в Минской области продолжаются торжественные возложения цветов к мемориалам. К марафону памяти сегодня присоединился...
 
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