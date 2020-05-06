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Не стало священника Иоанна Хорошевича
06.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня не стало одного из старейших священников Беларуси - протоиерея Иоанна Хорошевича. Ему было 87 лет. Более 60 из них он служил церкви. В январе этого года Иоанн Хорошевич за свое пастырское служение получил премию "За духовное возрождение". Более 25 лет священник являлся настоятелем прихода храма Марии Магдалины в Минске. Именно с этого храма началось духовное возрождение Беларуси.
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Сегодня не стало одного из старейших священников Беларуси - протоиерея Иоанна Хорошевича. Ему было 87 лет. Более 60 из них он служил церкви. В январе этого года Иоанн...
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