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Не стало священника Иоанна Хорошевича

06.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня не стало одного из старейших священников Беларуси - протоиерея Иоанна Хорошевича. Ему было 87 лет. Более 60 из них он служил церкви. В январе этого года Иоанн Хорошевич за свое пастырское служение получил премию "За духовное возрождение". Более 25 лет священник являлся настоятелем прихода храма Марии Магдалины в Минске. Именно с этого храма началось духовное возрождение Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня не стало одного из старейших священников Беларуси - протоиерея Иоанна Хорошевича. Ему было 87 лет. Более 60 из них он служил церкви. В январе этого года Иоанн...
 
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