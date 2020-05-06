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Вечером 9 мая поезда в метро будут ходить чаще

06.05.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с праздничными мероприятиями вечером 9 мая поезда в метро будут ходить чаще. Об этом сообщает Минский метрополитен.

9 мая поезда в метро будут ходить с интервалами: с 6.00 до 18.00 — 5 минут, а с 18.00 до 00.00 — 6 минут.

Сейчас по субботам интервал поездов с утра до 18 часов такой же — 5 или 5,5 минуты. А после 18 часов поезда ходят через 6-12 минут.

 
 
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До ночи поезда будут ходить с интервалом 5−6 минут.
 
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