Источник материала: Tut.by

В связи с праздничными мероприятиями вечером 9 мая поезда в метро будут ходить чаще. Об этом сообщает Минский метрополитен.

9 мая поезда в метро будут ходить с интервалами: с 6.00 до 18.00 — 5 минут, а с 18.00 до 00.00 — 6 минут.

Сейчас по субботам интервал поездов с утра до 18 часов такой же — 5 или 5,5 минуты. А после 18 часов поезда ходят через 6-12 минут.