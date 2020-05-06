ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как лучше носить женские костюмы с жилеткой

06.05.2020 18:29 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Антиобраз

Костюм-двойка бежевого цвета, состоящий из брюк и жилета, смотрится хорошо с джемпером черного цвета и миниатюрной сумкой. Это привычный образ для офиса и деловых переговоров. Но хотелось бы раскрыть модный потенциал костюма в более свежих решениях.

Что в тренде?

Кажется, законодатели моды опять провели ревизию в мужском гардеробе.  В 2020 особенно актуальны женские костюмы с жилеткой. Строгие линии, легкая брутальность и солидный крой в приоритете. Чаще встречаются жилеты немного на вырост. Если не оверсайз, то по крайней мере не в облипку. Классические жилеты отлично смотрятся и в костюмах-тройках, и просто в паре с брюками из той же ткани.

Трендовый образ № 1

По сути, мы заменили всего лишь 1 элемент, но образ смотрится совершенно по-другому. Мы заменили трикотажный джемпер на черную рубашку, но не обычную, а удлиненную и с объемными рукавами. И получили сдержанный, но трендовый образ.

Трендовый образ № 2

Костюм-двойку (жилет плюс брюки) можно использовать и в многослойных сочетаниях в стиле спорт-кэжуал. Нижний слой - футболка с принтом, верхний - джинсовка в тон костюму. Закрепляем образ базовыми белыми кроссовками и объемной белой сумкой.

Модные выводы

  • То, что привычно, уже не модно. Этот приличный образ слишком часто встречается в офисах.
  • Классический костюм с неординарной рубашкой - это уже интересно.
  • Еще круче - смиксовать брюки и жилет с футболкой, курткой из денима и кроссовками.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз Костюм-двойка бежевого цвета, состоящий из брюк и жилета, смотрится хорошо с джемпером черного цвета и миниатюрной сумкой. Это привычный образ для офиса...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Борисове ведутся работы по сезонному озеленению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика