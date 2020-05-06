Источник материала: БT

Антиобраз

Что в тренде?

Трендовый образ № 1

Трендовый образ № 2

Модные выводы

То, что привычно, уже не модно. Этот приличный образ слишком часто встречается в офисах.

Классический костюм с неординарной рубашкой - это уже интересно.

Еще круче - смиксовать брюки и жилет с футболкой, курткой из денима и кроссовками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как лучше носить женские костюмы с жилеткой Антиобраз Костюм-двойка бежевого цвета, состоящий из брюк и жилета, смотрится хорошо с джемпером черного цвета и миниатюрной сумкой. Это привычный образ для офиса...

Костюм-двойка бежевого цвета, состоящий из брюк и жилета, смотрится хорошо с джемпером черного цвета и миниатюрной сумкой. Это привычный образ для офиса и деловых переговоров. Но хотелось бы раскрыть модный потенциал костюма в более свежих решениях.Кажется, законодатели моды опять провели ревизию в мужском гардеробе. В 2020 особенно актуальны женские костюмы с жилеткой. Строгие линии, легкая брутальность и солидный крой в приоритете. Чаще встречаются жилеты немного на вырост. Если не оверсайз, то по крайней мере не в облипку. Классические жилеты отлично смотрятся и в костюмах-тройках, и просто в паре с брюками из той же ткани.По сути, мы заменили всего лишь 1 элемент, но образ смотрится совершенно по-другому. Мы заменили трикотажный джемпер на черную рубашку, но не обычную, а удлиненную и с объемными рукавами. И получили сдержанный, но трендовый образ.Костюм-двойку (жилет плюс брюки) можно использовать и в многослойных сочетаниях в стиле спорт-кэжуал. Нижний слой - футболка с принтом, верхний - джинсовка в тон костюму. Закрепляем образ базовыми белыми кроссовками и объемной белой сумкой.