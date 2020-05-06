|
Пять танков Т-72Б3 поступили в Вооруженные Силы Беларуси
06.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты", - рассказали в Минобороны.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Модернизированные танки Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)