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За годы войны в Воложинском районе было сожжено 64 деревни

06.05.2020 18:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До праздника Великой Победы осталось всего три дня. Беларусь внесла свой неоценимый вклад в эту Победу. И сейчас во многих районах Минской области еще есть живые свидетели тех жутких событий. Сегодня мы расскажем о памятниках Великой Отечественной на территории Воложинского района. С 1941 по 1943 годы район был в оккупации. Историю продолжит Надежда Сербиненко.

Партизанское движение

Воложинская земля боролась с врагом в течение долгих и страдальческих трех лет. С 41-го и аккурат до освобождения в июле 1944-го. Размещение района - среди густых лесов, рядом с Налибокской пущей, только помогло развитию партизанского движения. Но противостояние врагу часто было неравным.

Наталья Ловчая, директор Воложинского краеведческого музея: "На территории Воложинского района 64 деревни и сотни хуторов получили такую судьбу как Хатынь. На этом месте были сожжены все жители деревни Кражино. И за то, что партизаны взяли в плен. Все жители были сожжены. 213 взрослых и 33 ребенка".

Cвидетели тех событий

В деревне Кражино, где сейчас находится мемориал, еще живы свидетели тех событий. Марии Адамовне Казак было всего восемь лет, когда в деревню пришли фашисты. Сейчас той девочке 85. 

Всего за годы оккупации в Воложинском районе было уничтожено две с половиной тысячи жилых домов, разграблены промышленные предприятия, колхозы, школы, больницы. Но самыми тяжелыми и безвозвратными были человеческие потери. Каратели уничтожили в районе почти девять тысяч мирных граждан.
4 мемориала в Воложинском районе имеют статус историко-культурной ценности Беларуси.

Памятник на бывшем военном стадионе Воложина

Еще один памятник жертвам Великой Отечественной войны находится на бывшем военном стадионе Воложина между современными улицами Белорусской и Набережной.  В 2015 году здесь были перезахоронены 107 мирных жителей, которых расстреляли в 41-м.

Наталья Ловчая, директор Воложинского краеведческого музея: "Дело в том, что на территории района - в Ивенце, Ракове, Забрезье, Вишнево - были созданы гетто, где уничтожали евреев. 100 человек закрыли в казарме. А после по 10 человек выводили на сторону рва и расстреливали. Поисковый отряд приехал, были раскопки и нашли останки евреев".

В честь тех, кто пожертвовал жизнью в годы войны, в городе Воложине и на территории района возведены десятки памятников и монументов. Четыре мемориала имеют статус историко-культурной ценности Беларуси.
 
 
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До праздника Великой Победы осталось всего три дня. Беларусь внесла свой неоценимый вклад в эту Победу. И сейчас во многих районах Минской области еще есть живые...
 
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