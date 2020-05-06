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Партизанское движение

Cвидетели тех событий

Памятник на бывшем военном стадионе Воложина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За годы войны в Воложинском районе было сожжено 64 деревни До праздника Великой Победы осталось всего три дня. Беларусь внесла свой неоценимый вклад в эту Победу. И сейчас во многих районах Минской области еще есть живые...

До праздника Великой Победы осталось всего три дня. Беларусь внесла свой неоценимый вклад в эту Победу. И сейчас во многих районах Минской области еще есть живые свидетели тех жутких событий. Сегодня мы расскажем о памятниках Великой Отечественной на территории Воложинского района. С 1941 по 1943 годы район был в оккупации. Историю продолжитВоложинская земля боролась с врагом в течение долгих и страдальческих трех лет. С 41-го и аккурат до освобождения в июле 1944-го. Размещение района - среди густых лесов, рядом с Налибокской пущей, только помогло развитию партизанского движения. Но противостояние врагу часто было неравным.В деревне Кражино, где сейчас находится мемориал, еще живы свидетели тех событий. Марии Адамовне Казак было всего восемь лет, когда в деревню пришли фашисты. Сейчас той девочке 85.Всего за годы оккупации в Воложинском районе было уничтожено две с половиной тысячи жилых домов, разграблены промышленные предприятия, колхозы, школы, больницы. Но самыми тяжелыми и безвозвратными были человеческие потери. Каратели уничтожили в районе почти девять тысяч мирных граждан.4 мемориала в Воложинском районе имеют статус историко-культурной ценности Беларуси.Еще один памятник жертвам Великой Отечественной войны находится на бывшем военном стадионе Воложина между современными улицами Белорусской и Набережной. В 2015 году здесь были перезахоронены 107 мирных жителей, которых расстреляли в 41-м.В честь тех, кто пожертвовал жизнью в годы войны, в городе Воложине и на территории района возведены десятки памятников и монументов. Четыре мемориала имеют статус историко-культурной ценности Беларуси.