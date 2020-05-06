ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Иностранца второй раз задержали за незаконную продажу респираторов в Минске

06.05.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Месяц назад силовики пресекли попытку иностранца незаконно продать партию защитных респираторов в Минске. Недавно мужчину задержали снова с еще большей партией защитных средств, сообщает пресс-служба МВД. Также милиция пресекла производство поддельного антисептика.


Фото: habr.com

43-летнего иностранца повторно задержали с поличным при попытке продать 730 респираторов. В прошлом месяце он пытался продать 260 респираторов.

В ведомстве рассказали, что мужчина приобретал защитные средства в одном из строительных магазинов Минска, а продавал их через интернет по цене от 15 до 20 рублей за штуку.

Общая стоимость изъятых респираторов превысила 13 тысяч рублей. В отношении нарушителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей).

Силовики сообщили, что в стране выявлено почти 30 фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Общая сумма изъятых медицинских товаров — около 225 тысяч рублей.

В милиции также рассказали об обнаруженном в столице цеха по производству поддельных дезинфицирующих средств.


«Организовал его в арендуемых помещениях 41-летний директор частного предприятия, которое специализируется на изготовлении и продаже незамерзающих жидкостей, антифризов, масел для автомобилей. На этикетках указывалось, что дезинфицирующее средство предназначено для антисептической обработки рук, убивает вирусы и бактерии на 99%», — сообщили в милиции.

Товар реализовывали оптом различным субъектам хозяйствования. На складе и в коммерческих аптеках столицы оперативники изъяли более 10 тысяч упаковок такого антисептика общим объемом 7840 литров.

Необходимых разрешений на производство «дезинфицирующего средства» у коммерсанта не было, как и подтверждающих безопасность продукции документов.

Экспертиза показала, что образцы изъятого средства по основным химическим компонентам совпадают с составом незамерзающей жидкости, производимой дельцом.

Действиям организатора этой схемы дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также милиция пресекла производство поддельного антисептика.
 
Новости дня
Новости общества
 
В гомельском парке появится новый экстремальный аттракцион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика