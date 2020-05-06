Иностранца второй раз задержали за незаконную продажу респираторов в Минске

Источник материала: Tut.by

Месяц назад силовики пресекли попытку иностранца незаконно продать партию защитных респираторов в Минске. Недавно мужчину задержали снова с еще большей партией защитных средств, сообщает пресс-служба МВД. Также милиция пресекла производство поддельного антисептика.



Фото: habr.com

43-летнего иностранца повторно задержали с поличным при попытке продать 730 респираторов. В прошлом месяце он пытался продать 260 респираторов.

В ведомстве рассказали, что мужчина приобретал защитные средства в одном из строительных магазинов Минска, а продавал их через интернет по цене от 15 до 20 рублей за штуку.

Общая стоимость изъятых респираторов превысила 13 тысяч рублей. В отношении нарушителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей).

Силовики сообщили, что в стране выявлено почти 30 фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Общая сумма изъятых медицинских товаров — около 225 тысяч рублей.

В милиции также рассказали об обнаруженном в столице цеха по производству поддельных дезинфицирующих средств.





«Организовал его в арендуемых помещениях 41-летний директор частного предприятия, которое специализируется на изготовлении и продаже незамерзающих жидкостей, антифризов, масел для автомобилей. На этикетках указывалось, что дезинфицирующее средство предназначено для антисептической обработки рук, убивает вирусы и бактерии на 99%», — сообщили в милиции.

Товар реализовывали оптом различным субъектам хозяйствования. На складе и в коммерческих аптеках столицы оперативники изъяли более 10 тысяч упаковок такого антисептика общим объемом 7840 литров.

Необходимых разрешений на производство «дезинфицирующего средства» у коммерсанта не было, как и подтверждающих безопасность продукции документов.

Экспертиза показала, что образцы изъятого средства по основным химическим компонентам совпадают с составом незамерзающей жидкости, производимой дельцом.

Действиям организатора этой схемы дадут правовую оценку.