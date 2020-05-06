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Иностранца второй раз задержали за незаконную продажу респираторов в Минске
06.05.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Месяц назад силовики пресекли попытку иностранца незаконно продать партию защитных респираторов в Минске. Недавно мужчину задержали снова с еще большей партией защитных средств,
43-летнего иностранца повторно задержали с поличным при попытке продать 730 респираторов. В прошлом месяце он пытался продать 260 респираторов.
В ведомстве рассказали, что мужчина приобретал защитные средства в одном из строительных магазинов Минска, а продавал их через интернет по цене от 15 до 20 рублей за штуку.
Общая стоимость изъятых респираторов превысила 13 тысяч рублей. В отношении нарушителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей).
Силовики сообщили, что в стране выявлено почти 30 фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Общая сумма изъятых медицинских товаров — около 225 тысяч рублей.
В милиции также рассказали об обнаруженном в столице цеха по производству поддельных дезинфицирующих средств.
«Организовал его в арендуемых помещениях 41-летний директор частного предприятия, которое специализируется на изготовлении и продаже незамерзающих жидкостей, антифризов, масел для автомобилей. На этикетках указывалось, что дезинфицирующее средство предназначено для антисептической обработки рук, убивает вирусы и бактерии на 99%», — сообщили в милиции.
Товар реализовывали оптом различным субъектам хозяйствования. На складе и в коммерческих аптеках столицы оперативники изъяли более 10 тысяч упаковок такого антисептика общим объемом 7840 литров.
Необходимых разрешений на производство «дезинфицирующего средства» у коммерсанта не было, как и подтверждающих безопасность продукции документов.
Экспертиза показала, что образцы изъятого средства по основным химическим компонентам совпадают с составом незамерзающей жидкости, производимой дельцом.
Действиям организатора этой схемы дадут правовую оценку.
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Также милиция пресекла производство поддельного антисептика.
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