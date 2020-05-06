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К масштабной акции в преддверии 75-летия Дня Великой Победы присоединились представители творческих учебных заведений и артисты

06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники университета культуры и искусств, а также академии музыки, представители заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"  возложили цветы к монументу на площади Победы. Именно здесь ежегодно у Вечного огня вспоминают каждого третьего белоруса, который погиб, сражаясь за свободу. Памятник буквально недавно открылся после восстановительных работ. 
Каждая из делегаций проекта внесет вклад в реставрацию и восстановление мест воинской славы. Всего в общем маршруте акции "Беларусь помнит. Помним каждого!" около 9 тысяч таких захоронений.

 
 
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Сотрудники университета культуры и искусств, а также академии музыки, представители заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"  возложили цветы к...
 
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