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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К масштабной акции в преддверии 75-летия Дня Великой Победы присоединились представители творческих учебных заведений и артисты Сотрудники университета культуры и искусств, а также академии музыки, представители заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" возложили цветы к...

Сотрудники университета культуры и искусств, а также академии музыки, представители заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" возложили цветы к монументу на площади Победы. Именно здесь ежегодно у Вечного огня вспоминают каждого третьего белоруса, который погиб, сражаясь за свободу. Памятник буквально недавно открылся после восстановительных работ.Каждая из делегаций проекта внесет вклад в реставрацию и восстановление мест воинской славы. Всего в общем маршруте акции "Беларусь помнит. Помним каждого!" около 9 тысяч таких захоронений.