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К юбилею Великой Победы более 5 тысяч осужденных получат свободу
06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаконопроект об амнистии сегодня одобрил Совет Республики.
Сенаторы одобрили законопроект об амнистииСенаторы уверены, что в документе найден баланс между принципами гуманизма и социальной справедливости. Нынешний закон предусматривает послабления для коррупционеров (чего раньше не было). Если такие осужденные возместят ущерб, то им на год сократят срок наказания. Право на амнистию получили и несовершеннолетние, осужденные по так называемой наркотической статье. Ранее этой категории граждан сроки наказания также не пересматривали. Важное направление закона - предоставить осужденным максимум возможностей для возвращения в социум. Это обязанность местных властей.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Закон об амнистии не только регламентирует освобождение от уголовной ответственности и наказания, но и предусматривает вопросы, связанные с ресоциализацией, реабилитацией и адаптацией граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Местным властям поручено предпринять для этого комплекс социально-бытовых, образовательных, медицинских мероприятий".
Законопроект предусматривает конкретные сроки исполнения. Амнистию проведут в течение полугода.
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Законопроект об амнистии сегодня одобрил Совет Республики. Сенаторы одобрили законопроект об амнистии Сенаторы уверены, что в документе найден баланс между...
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