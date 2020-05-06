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Офицеры и курсанты военной академии развернули у домов ветеранов настоящие концертные площадки

06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления с 75-летием Великой Победы  в адрес наших ветеранов  звучат по всей стране! Офицеры и курсанты военной академии  развернули у домов ветеранов  настоящие концертные площадки! Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы". В канун праздника спецназовцы посетили легенду разведки  Геннадия Юшкевича. Десантники вручили ветерану в подарок  знаменитый пулемет ППШ, а затем спели ему песни военных лет. В финале поздравления  военнослужащие прошлись колонной  перед заслуженным разведчиком под марш "Прощание славянки".
 
 
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Поздравления с 75-летием Великой Победы  в адрес наших ветеранов  звучат по всей стране! Офицеры и курсанты военной академии  развернули у домов ветеранов ...
 
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