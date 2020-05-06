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Офицеры и курсанты военной академии развернули у домов ветеранов настоящие концертные площадки
06.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоздравления с 75-летием Великой Победы в адрес наших ветеранов звучат по всей стране! Офицеры и курсанты военной академии развернули у домов ветеранов настоящие концертные площадки! Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы". В канун праздника спецназовцы посетили легенду разведки Геннадия Юшкевича. Десантники вручили ветерану в подарок знаменитый пулемет ППШ, а затем спели ему песни военных лет. В финале поздравления военнослужащие прошлись колонной перед заслуженным разведчиком под марш "Прощание славянки".
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Поздравления с 75-летием Великой Победы в адрес наших ветеранов звучат по всей стране! Офицеры и курсанты военной академии развернули у домов ветеранов ...
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